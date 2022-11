OL - Nice : gagner pour vivre une trêve moins anxiogène

Déjà bien distancé dans la course à l’Europe, l’OL doit gagner contre Nice vendredi pour rester à la lutte. Cela lui permettra en plus de vivre la trêve dans un climat un peu plus serein.

L’OL est d’ores et déjà prévenu. Même s’il s’impose ce vendredi soir (21h) face à Nice, il ne pourra pas prétendre à faire un bond significatif au classement. 8e avant la 15e journée, il compte trois longueurs de retard sur le 7e, Lille, qu’il espère dépasser en cas de mauvaise performance des Dogues (qui reçoivent Angers). Mais les coéquipiers d’Alexandre Lacazette n’iront pas plus haut. Ses concurrents pour la 5e place se trouvent déjà à sept points (Lorient, Monaco et Marseille), et ils regardent plutôt devant que derrière.

La première partie de saison rhodanienne est ratée, peu importe le score final de cette affiche face aux Niçois. Mais l’emporter à domicile lui offrirait un peu de répit pour la trêve Coupe du monde qui approche. Dans le cas contraire, les Aiglons en profiteraient pour lui passer devant. "C’est une formation qui est dans une bonne dynamique (6 matchs sans défaite). Quand vous êtes une équipe comme Lyon actuellement, rien n’est facile, a rappelé Laurent Blanc. On ne vous donnera rien et c’est logique. C’est à nous d’aller chercher le résultat."

Avoir un bilan positif sous Laurent Blanc

Une victoire enjoliverait aussi le bilan du nouvel entraîneur lyonnais, qui dirigera sa 5e rencontre depuis son intronisation. "C’est encore un gros duel. Il faut surtout bien l’aborder. Nous devons finir cette première partie du championnat en beauté et de la meilleure des manières, a clamé Malo Gusto. On a à cœur de faire un résultat et prendre le plus de points possibles. On a le sentiment de vouloir une identité propre à nous et d’être solide à la maison devant nos supporteurs. On sera plus sûr de nous et ce qui va faire qu’on va engranger plus de confiance."

Avant de partir deux semaines en vacances puis d’enchaîner avec deux stages et cinq matchs amicaux pendant le Mondial, les coéquipiers d’Anthony Lopes ont pour devoir de conclure par un succès cette première phase. A leur place au classement, ils ont tout intérêt à ne pas envenimer la situation. "A un moment, il peut y avoir des surprises mais quand c’est récurrent, ça reflète certaines choses. J’adore les jeunes mais à Lyon, on a des jeunes joueurs qui sont titulaires contrairement à d’autres équipes. Ce n’est pas un reproche mais c’est un fait. Vendredi, on va jouer avec une défense très très jeune, a souligné Laurent Blanc. C’est très bien mais il faut qu’elle apprenne vite. Est-ce compatible avec les objectifs ? Je l’espère."

Prendre des points pour gagner du temps de travail

Concerné par les déclarations du Cévenol, Gusto (19 ans) estime lui que malgré cette jeunesse à certains postes, l’OL a les armes pour faire beaucoup mieux. "On sait qu’on a l’effectif pour faire un bon championnat. Depuis le début de la saison, il nous a manqué de la sérénité, d’être confiants et solides et notamment d’avoir une propre identité de jeu qui peut faire peur aux adversaires, a expliqué le défenseur. Mais on est conscients qu’on a de la qualité dans le groupe et on travaille chaque jour pour atteindre un niveau acceptable. Il faut en faire plus mais pas dans le vent. Il faut être précis dans le travail et bien cibler les axes de progression."

Blanc a lui une vision bien plus pragmatique de la situation. Avant de souffler, l’Olympique lyonnais doit s’imposer. “C’est dur de remettre des équipes sur de bons rails. Le nouvel entraîneur n’arrive pas avec une baguette magique, a-t-il insisté. On essaye de valoriser les joueurs. En toute franchise, je commence vraiment à bien connaitre mon groupe, que ce soit collectivement ou individuellement, et c’est une bonne chose. Je les apprécie et j’espère qu'eux aussi. Tout passe par la prise de points et il nous faut les trois points, quelle que soit la manière." Ensuite, les Rhodaniens pourront travailler l’esprit un peu plus léger.