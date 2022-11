Ligue 1 : Nice plutôt en confiance avant l'OL

Sur courant alternatif depuis le début de la saison, Nice est plutôt en forme au moment d'aller défier l'OL vendredi lors de la 15e journée.

Et de 6. Dimanche contre Brest, Nice a aligné un 6e match sans défaite entre la Ligue 1 et la Ligue Europa Conférence. Les Azuréens ont gagné 1 à 0 face à une formation en difficulté, mais cela leur permet d'entretenir leur dynamique. Vendredi, ils voyageront à Décines lors de la 15e journée avec comme objectif de dépasser l'OL et d'atteindre la trêve au 8e rang.

Sur leurs dernières sorties, les Niçois ont gagné 3 fois (Partizan Belgrade, Lorient et donc le Stade Brestois) et partagé 3 fois les points (Auxerre, Nantes et Cologne). Ils ont aussi assuré la première place dans leur poule de C4, de quoi se qualifier directement pour les 8es de finale de la compétition. Plutôt à son aise lorsqu'il reçoit, l'Olympique lyonnais devra faire avec les moyens du moment et mettre les bons ingrédients pour obtenir un succès qui serait très précieux. Face à lui, il retrouvera un adversaire qui a malgré tout du mal à concrétiser les ambitions du début de saison.