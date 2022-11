OL : Lepenant veut "voir encore plus haut et gagner des titres"

De retour dans sa Normandie natale, Johann Lepenant en profite pour se ressourcer. Révélation de la première partie de saison de l'OL, le milieu en "a étonné quelques-uns".

Dans le ciel nuageux au-dessus de l’OL, il a été l'une des rares éclaircies lyonnaises de ce début de saison. Recruté durant le mercato estival, Johann Lepenant a rapidement mis tout le monde d’accord. Profitant des méformes et blessures au milieu, l’ancien Caennais a gagné ses galons de titulaire sous Peter Bosz, au point d’impressionner par sa faculté d’adaptation. Revenu en Normandie pendant les quinze jours de vacances offerts par l’OL, Lepenant est revenu sur cette première partie de saison individuelle et collective.

"Je ne sais pas si j’ai été étonné, parce que c’est ce que je voulais, a-t-il déclaré à actu.fr lors de son retour dans son ancien club de Granville. Je voulais montrer que je pouvais jouer plus haut. Par contre, j’en ai peut-être étonné quelques-uns (sourire). (…) Collectivement, on peut faire un peu mieux. Je pense qu’on fera mieux en deuxième partie de saison."

Relégué sur le banc avec l’arrivée de Laurent Blanc, Johann Lepenant a vu le nouvel entraîneur lui "expliquer pourquoi. Il a été clair, net, j’ai tout à fait compris. J’ai bossé à l’entraînement pour revenir. C’était la meilleure des choses à faire puisqu’il m’a remis sur le terrain." Ayant changé le visage lyonnais contre Lille, il a été l’un des rares à surnager contre l’OM. Avec désormais un mois de préparation cet hiver, Lepenant espère voir l’OL remonter au classement. Lui a "envie d’aller encore plus haut et de gagner des titres. Il n’y a jamais de limites. Il faut toujours aller plus haut. On verra où ça nous emmènera."