"L’OL restera à jamais dans le coeur" de Maxwel Cornet

Parti de l’OL il y a un an et demi, Maxwel Cornet a vécu une aventure contrastée. Pris en grippe par certains supporters, l’ancien Lyonnais assure ne pas avoir compris l’acharnement mais ne regrette rien.

Il a été le couteau suisse par excellence de l’OL ces dernières années. Attaquant de formation, Maxwel Cornet a été utilisé devant, comme ailier avant de finir comme arrière gauche sous Rudi Garcia. Une polyvalence qui lui a permis de disputer 252 matchs en six saisons sous le maillot lyonnais. Néanmoins, cette longévité n’a pas été un long fleuve tranquille pour l’actuel joueur de West Ham. Malgré son sens du sacrifice, Cornet a vu les supporters lui reprocher certaines faiblesses techniques avec en point d’orgue cette fameuse occasion ratée dans le temps additionnel de la demi-finale de Ligue Europa contre l’Ajax. Une volée passée à quelques centimètres du poteau et qui aurait pu tout changer à l’OL.

"Je n’ai pas compris l’acharnement qu’il y a eu après cette frappe. Il y en a eu beaucoup. L’occasion, je la revois encore. La balle arrive en l’air et je la reprend de volée. Ce n’est pas comme si la balle roule et tu as juste à mettre un plat du pied. Bien sûr que je dois la mettre, je suis le premier à vouloir la mettre, assure-t-il dans une interview à Oh My Goal. Cet acharnement était sur les réseaux, un peu pendant les matchs. Même si tu n’y prêtes pas attention, tu entends les sifflets dans les tribunes. C’est un passage de ma carrière qui m’a forgé mentalement."

"J'ai renoué des liens avec le peuple lyonnais depuis mon départ"

Auteur de performances XXL notamment contre Manchester City que ce soit sous Bruno Genesio ou Rudi Garcia lors du Final 8 de 2020, Maxwel Cornet est petit à petit devenu la cible favorite des supporters, comme a pu l’être Léo Dubois dernièrement. Parti à Burnley à l’été 2021 dans un transfert qui a finalement arrangé tout le monde, l’international ivoirien ne regrette en rien son expérience lyonnaise, lui qui avait débarqué de Metz à seulement 17 ans et avec 30 matchs professionnels au compteur.

"Aujourd’hui je reçois des messages où on me dit que je manque. On a renoué des liens avec le peuple lyonnais. L’OL restera gravé en moi pour toujours. De par le club qui est un grand club. De par la ville, mes enfants sont nés à Lyon. J’ai connu la Ligue des champions avec l’OL. C’est un club qui restera à jamais dans mon coeur. C’est un peu cette émotion qui domine."

Loin des yeux mais près du coeur.