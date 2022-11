OL : Horan devancée par Diani pour le titre de joueuse d’octobre

Nommée parmi les trois joueuses pour le trophée du mois d’octobre, Lindsey Horan ne succèdera pas à Catarina Macario. La milieu de l’OL a été devancée par Kadidiatou Diani aux votes.

Catarina Macario devra patienter au minimum un mois de plus pour voir une joueuse de l’OL lui succéder. Dernière Fenotte à être élue meilleure joueuse du mois en D1 féminine en mai dernier, l’Américaine espérait secrètement que Lindsey Horan lui succède. Malheureusement, les votes pour le prix du mois d’octobre n’ont pas été en faveur de la milieu lyonnaise.

Nommée aux côtés de Kadidiatou Diani (PSG) et Mathilde Bourdieu (Paris FC), Horan n’a pas réussi à convaincre les votants avec son but à Bordeaux et sa passe décisive contre Fleury. Avec 24,3% des votes, Lindsey Horan finit loin derrière Diani (56,6%) qui s’offre une deuxième trophée de meilleure joueuse du mois après celui décroché en septembre 2020.