L'OL et les Anglais, le début d'une histoire d'amour ?

Ainsley Maitland-Niles (OL) face au PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Après avoir bouclé l'arrivée de Tyler Morton, l'OL a enregistré son quatrième joueur de nationalité anglaise dans l'histoire du club.

Rétrospectivement, un Anglais à l'OL, ce n'est pas vraiment commun. Pas du tout même. Mais il faut croire que la direction se penche progressivement de l'autre côté de la Manche. En signant à Décines, Tyler Morton est devenu le quatrième joueur anglais à porter le maillot lyonnais. Le quatrième, sachant que deux sont déjà présents dans l'effectif actuel : Ainsley Maitland-Niles et Alejandro Gomes Rodríguez.

Une première expérience ratée

Le premier à avoir signé entre Rhône et Saône était Reo Griffiths, attaquant passé par l'OL entre 2018 et 2022, mais qui n'a jamais joué avec le groupe professionnel. Il a seulement disputé 46 rencontres avec la B dans lesquelles il a fait trembler les filets à 22 reprises. Il avait aussi eu l'occasion de jouer en Youth League avec les U19 (4 matchs) avant de partir au Doncaster Rovers FC (Angleterre).

Une intégration facilitée ?

En paraphant un contrat de cinq ans à l'OL, Tyler Morton rejoint deux de ses compatriotes. L'opportunité pour lui de s'intégrer plus facilement ? Lui qui n'avait jamais quitté son pays natal et les Reds de Liverpool. L'un a 17 ans et se fait petit à petit sa place chez les professionnels. L'autre fut le premier international Anglais à signer à l'OL.

Pour Alejandro Gomes Rodríguez, la préparation estivale lui permet d'étaler ses facultés. L'international U18 a notamment inscrit son premier but chez les "grands" sur la pelouse de l'Allianz Arena. Une frappe pleine de lucidité qui lui permet de marquer des points afin d'intégrer la rotation ? Cela dépendra des choix de Paolo Fonseca. De son côté, Ainsley Maitland-Niles est plus expérimenté, ancré dans le onze-titulaire, mais est courtisé, chez lui, par Everton.

Un Anglais du temps du LOU

Enfin, nous pouvons rappeler le passage dans le Rhône de Thomas Cook "Teddy" Duckworth. Il fut à plusieurs reprises l'entraîneur du Lyon Olympique Universitaire (LOU), nom anciennement donné à la section football du club omnisports, dans les années 30-40. Nommé coach du groupe amateur en 1950, avant que ne naisse l'Olympique lyonnais, il n'a cependant jamais dirigé l'équipe professionnelle.