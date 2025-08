Mercato : où se situe l'OL par rapport au reste de la Ligue 1 ?

À moins d’un mois de la fin du mercato estival, l’Olympique lyonnais a dépensé plus de 30 millions d'euros. Une enveloppe à la baisse en comparaison aux années précédentes, mais qui reste supérieur à une grande partie de la Ligue 1.

Il est question d'austérité du côté du Rhône pour évoquer ce mercato estival. Mais le terme juste serait plutôt contrôle ou gestion sous surveillance. L’OL a en effet déboursé plus de 31 millions d'euros, sans bonus, pour renforcer son effectif. Ce montant le place tout de même au sixième rang des clubs de Ligue 1, derrière Strasbourg (87 M€), Marseille (64 M€), le Paris FC (35 M€), Rennes (33 M€) et Lens (32 M€).

Parmi les recrues lyonnaises, on retrouve Tyler Morton (10 M€), Pavel Šulc (7,5 M€), Afonso Moreira (2 M€)et Ruben Kluivert (3,78 M€), de jeunes joueurs avec une marge de progression correspondant à la politique de recrutement. N'oublions pas Matt Turner (8 M€), mais qui est déjà parti. En parallèle, l'Olympique lyonnais a généré plus de 73 M€ de recettes grâce à des ventes, notamment celles de Rayan Cherki, Lucas Perri ou encore Saïd Benrahma. Ce bilan montre une volonté de renforcer l’équipe tout en maintenant une certaine rigueur financière.

Une gestion rigoureuse face aux gros budgets

Il n'a de toute manière pas le choix, car la DNCG le scrute de près. Les dirigeants rhodaniens doivent respecter un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation. Il n'a pas la possibilité de faire les mêmes emplettes que les Strasbourgeois, aidés par Chelsea, ou que l'OM et son mécène américain.

À un peu moins d'un mois du terme de cette fenêtre des transferts, il compte tout de même parmi les plus dépensiers. Mais le Paris Saint-Germain devrait, avec Lucas Chevalier et/ou Ilya Zabarni le dépasser. Monaco a attiré Paul Pogba ou encore Eric Dier, mais ils étaient libres. Et Nice (19 M€ investis) est plus ou moins dans la même situation que l'OL.

Un gardien et un attaquant attendus

Rappelons tout de même que l'Olympique lyonnais cherche encore à recruter, notamment un gardien numéro 1. À ce propos, le dossier Dominik Greif est toujours d’actualité. Il est également question de faire venir un attaquant supplémentaire. Ce total de 31 millions d'euros ne devrait donc pas en rester là.