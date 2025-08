Il y a 12 ans, Lisandro López jouait son dernier match avec l'OL

Véritable icône du club, Lisandro López arborait pour la dernière fois le maillot de l'OL le mardi 6 août 2013, à Zurich.

Les années passent, mais les légendes restent. 168 apparitions, 82 réalisations et neuvième buteur de l'histoire de l'OL, Lisandro López était l'une d'entre elles. Il avait atterri entre Rhône et Saône en juillet 2009 après un transfert de 24 millions d'euros avec le FC Porto. Montant record, faisant de lui le footballeur le plus cher de l'histoire lyonnaise à l'époque, devant un certain Sony Anderson (17,7 millions d'euros).

"Licha" dans le cœur des supporters lyonnais dès son arrivée

Comment mieux entamer cette idylle ? Premier but pour son premier match face au Mans (2-2). Idem pour ses débuts en Ligue des champions avec L'Olympique lyonnais contre Anderlecht (5-1). Cerise sur le gâteau, le trophée UNFP du meilleur joueur pour son premier mois à Gerland, en août. Ajoutons à cela sa brillante performance en novembre 2009. C'est lui qui offrait la qualification aux Rhodaniens lors de la phase de poules de la C1 en égalisant contre les Reds (1-1).

Acteur de la première épopée européenne de l'OL

Lors du même exercice, l'Argentin fut le passeur décisif face au Real Madrid permettant d'accéder aux quarts de finale, puis double buteur face à Bordeaux pour rejoindre les demi-finales. Le rêve s'est fracassé sur l'implacable Bayern Munich du bourreau Ivica Olic. Une élimination et donc la fin de l'aventure européenne de Licha et les siens. Quoi qu'il en soit, Lisandro López se souviendra de sa première année prolifique sous ses nouvelles couleurs. Il fut élu meilleur joueur de Ligue 1 lors des Trophées UNFP.

Un petit palmarès, mais empreinte indélébile

Au cours des quatre années passées à l'OL, l'avant-centre a glané "seulement" une Coupe de France. Une finale, remportée grâce à son but face à l'US Quevilly en 2012 (1-0). Un trophée qui est venu récompenser tout ce qu'il a pu apporter à ce club lors de son passage. Une expérience se terminant par une ultime apparition le 6 août 2013.

Au cours du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, il a aidé l'Olympique lyonnais à se qualifier devant le Grasshopper Zurich. Titulaire à l'aller et au retour, le désormais retraité des terrains a donné une passe décisive à Clément Grenier pour une victoire 1 à 0. Ses adieux émouvants auront lieu à Gerland le 10 août, avant l'affiche contre Nice.

Licha a ensuite poursuivi sa carrière au Qatar, en Argentine, au Brésil et aux États-Unis, avant de refermer ce chapitre chez lui en décembre 2024. Aujourd'hui toujours très attaché à l'OL, ce buteur à la grinta incomparable aura marqué les esprits.