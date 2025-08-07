Actualités
Les joueurs de Getafe
Les joueurs de Getafe (@DR)

Avant d'affronter l'OL, Getafe subit l'annulation de son match amical

  • par Gwendal Chabas

    • Mercredi, Getafe devait affronter le Real Valladolid dans le cadre d'un trophée amical. Mais faute d'un terrain en bon état, le match a été annulé.

    Le 51e Trophée Ciudad de Valladolid n'a pas eu lieu comme attendu ce mercredi. Il devait opposer, dans la commune espagnole, les Vallisoletanos à Getafe, le futur adversaire de l'Olympique lyonnais. Mais en raison d'une pelouse en mauvais état, cette affiche a été annulée. Il n'y aura donc pas de cinquième rencontre de présaison pour les hommes de José Bordalás.

    Ou plutôt si, mais ce sera face à l'OL samedi du côté de Bourgoin (19 heures). Cette décision "unilatérale" a grandement chagriné le club getafense, comme il l'a expliqué dans un communiqué. Mis devant le fait accompli, il a choisi de programmer un entraînement à la place.

    Getafe ne s'est pas rassuré jusqu'ici

    Il faut dire que cela chamboule largement sa dernière semaine de préparation, la suivante étant déjà synonyme de retour de la Liga. Il lui restera tout de même une partie à disputer avant de croiser le fer avec le Celta Vigo le dimanche 17 août. Un ultime test contre Paulo Fonseca et ses troupes.

    Depuis le début de l'été, Getafe a affronté Preston North End (0-0), le Real Oviedo (1-1), Elche (2-1) et Hull City (0-0). Comme les Rhodaniens, leur précédent match remonte au samedi 2 août. Le dernier 13e du championnat espagnol ne s'est pas vraiment rassuré jusqu'à présent, avec notamment toujours autant de difficultés rencontrées pour marquer des buts.

    à lire également
    Les joueurs de Getafe
    Ce qu'il faut savoir sur Getafe, dernier adversaire en amical de l'OL

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de Getafe
    Avant d'affronter l'OL, Getafe subit l'annulation de son match amical 07:30
    Il y a 12 ans, Lisandro López jouait son dernier match avec l'OL 06/08/25
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    Mercato : où se situe l'OL par rapport au reste de la Ligue 1 ? 06/08/25
    Ainsley Maitland-Niles (OL) face au PSG
    L'OL et les Anglais, le début d'une histoire d'amour ? 06/08/25
    Pavel Sulc après le match entre le FC Viktoria Plzen et la Lazio Rome
    OL : Morton et Šulc postulent pour Getafe 06/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL : Dominik Greif (Majorque) aurait manqué l'entraînement sur blessure 06/08/25
    Tyler Morton, milieu de Liverpool
    OL : Tyler Morton arborera le numéro 23 06/08/25
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    "3 ou 4 jeunes ont un bel avenir à l'OL" : Louis-Jean défend l'Académie 06/08/25
    d'heure en heure
    Elisa Daupeux arbitrera OL - Montpellier
    Elisa Daupeux au sifflet d'OL Lyonnes - Servette FC 06/08/25
    Christophe Delmotte
    France : Christophe Delmotte (ex-OL) nommé entraîneur adjoint chez les Bleuets 06/08/25
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : à moins d'un mois du terme, quel bilan faire du mercato ? 06/08/25
    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
    Mercato : l'OL s'est doté d'un scout supplémentaire 06/08/25
    Wendie Renard savourant ce nouveau titre
    Wendie Renard réagit à la nouvelle identité de l'OL Lyonnes 06/08/25
    Les joueurs de Getafe
    Ce qu'il faut savoir sur Getafe, dernier adversaire en amical de l'OL 06/08/25
    Tyler Morton, la dernière recrue lyonnaise
    OL - Mercato : excellent passeur mais pas encore au point défensivement... Qui est Tyler Morton 06/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    Mercato : Greif veut signer à l'OL, qui doit encore s'entendre avec Majorque 06/08/25
    Tyler Morton avec Liverpool
    Mercato : l'OL s'offre le milieu de terrain Tyler Morton 05/08/25
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    Première Ligue : le choc OL Lyonnes - PSG le 27 septembre (21h) 05/08/25
    + d'infos
    Suivez le Live sur Score'n'co
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut