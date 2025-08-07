Avant d'affronter l'OL, Getafe subit l'annulation de son match amical

Mercredi, Getafe devait affronter le Real Valladolid dans le cadre d'un trophée amical. Mais faute d'un terrain en bon état, le match a été annulé.

Le 51e Trophée Ciudad de Valladolid n'a pas eu lieu comme attendu ce mercredi. Il devait opposer, dans la commune espagnole, les Vallisoletanos à Getafe, le futur adversaire de l'Olympique lyonnais. Mais en raison d'une pelouse en mauvais état, cette affiche a été annulée. Il n'y aura donc pas de cinquième rencontre de présaison pour les hommes de José Bordalás.

Ou plutôt si, mais ce sera face à l'OL samedi du côté de Bourgoin (19 heures). Cette décision "unilatérale" a grandement chagriné le club getafense, comme il l'a expliqué dans un communiqué. Mis devant le fait accompli, il a choisi de programmer un entraînement à la place.

Getafe ne s'est pas rassuré jusqu'ici

Il faut dire que cela chamboule largement sa dernière semaine de préparation, la suivante étant déjà synonyme de retour de la Liga. Il lui restera tout de même une partie à disputer avant de croiser le fer avec le Celta Vigo le dimanche 17 août. Un ultime test contre Paulo Fonseca et ses troupes.

Depuis le début de l'été, Getafe a affronté Preston North End (0-0), le Real Oviedo (1-1), Elche (2-1) et Hull City (0-0). Comme les Rhodaniens, leur précédent match remonte au samedi 2 août. Le dernier 13e du championnat espagnol ne s'est pas vraiment rassuré jusqu'à présent, avec notamment toujours autant de difficultés rencontrées pour marquer des buts.