OL - Getafe se jouera sur une "pelouse parfaite" à Bourgoin

Dans le cadre de son dernier amical de l’été, l’OL affrontera Getafe à Bourgoin. Le stade Pierre-Rajon, qui n’en est pas à sa première, devrait offrir un beau terrain de jeu aux deux équipes.

Un dernier pour la route. Après bientôt un mois de préparation et déjà cinq matchs amicaux disputés, les joueurs de Paulo Fonseca entrent dans la dernière ligne droite avant la reprise de la Ligue 1. Elle se fera du côté de Lens, le samedi 16 août (17 h 30), mais avant cela, les Lyonnais disputeront un dernier amical. Il se tiendra à Bourgoin au stade Pierre-Rajon contre la formation espagnole de Getafe. Ce samedi 9 août, ce sera également l’occasion pour les supporters rhodaniens (ou isérois) de voir leur équipe favorite pour la première fois de l’été, puisque les autres rencontres se sont jouées soit à huis clos, soit à l’étranger.

Un bon enracinement selon la mairie

L’affluence devrait donc être au rendez-vous à Bourgoin où un peu plus de 2000 billets ont déjà trouvé preneur pour cet OL - Getafe. Si la canicule risque de s’inviter cette semaine un peu partout en France, les coéquipiers de Clinton Mata devraient évoluer sur une pelouse en bon état à Pierre-Rajon. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre la mairie de la ville iséroise à nos confrères du Dauphiné Libéré. "Les derniers matches remontent à quelques mois et, hormis la canicule de juillet, l’été n’a pas été trop sec, on a eu un bon enracinement", précise Aurélien Lepretre, adjoint au maire en charge des Sports. Loin du terrain gelé qui avait accueilli le triste 16e de finale de Coupe de France entre le FCBJ et l’OL en janvier dernier.