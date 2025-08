À cause d’un doublé de Michael Olise, l’OL a vu sa série d’invincibilité défensive prendre fin. Les Lyonnais n’avaient plus encaissé de buts depuis un déplacement à Monaco le 10 mai dernier.

Ce n’était que des matchs amicaux et notamment contre des clubs de divisions inférieures. Néanmoins, dans cette préparation estivale, Paulo Fonseca s’était montré satisfait à plus d’une reprise des efforts collectifs et défensifs faits par ses joueurs. À l’image d’un Rémy Descamps à son avantage, la défense de l’OL n’avait pas encaissé de buts depuis le début de la préparation, ne concédant d’ailleurs que peu d’occasions contre Hambourg et Majorque. La tâche allait forcément être bien plus périlleuse face au Bayern Munich, mais là encore, les Lyonnais ont tenté de faire bonne figure. Il y a bien eu des phases de transition qui ont laissé des trous béants dans le bloc rhodanien.

Être prêt pour Lens

Il a fallu deux erreurs d’arbitrage pour voir l’invincibilité lyonnaise tomber dans cette défaite (2-1). En s’offrant un doublé, Michael Olise a mis un terme à plus de 460 minutes (sans compter le temps additionnel) de cage inviolée pour l’OL. Il fallait remonter à l’avant-dernière journée de Ligue 1 pour trouver trace d’un but encaissé par les joueurs de Paulo Fonseca. Lucas Perri était alors dans la cage rhodanienne et s’était incliné face à Takumi Minamino (62e) puis Denis Zakaria (68e) lors du déplacement à Monaco le 10 mai dernier. Une autre époque tant l’OL a bien changé sur ces trois derniers mois.