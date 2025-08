OL - Mercato : un club italien prêt à soutirer Ziolkowski ?

Le jeune défenseur du Legia Varsovie, Jan Ziolkowski, attise les convoitises. L’AS Rome a dégainé une offre, tandis que l’OL aurait un intérêt pour le Polonais.

À 20 ans, Jan Ziolkowski ne passe plus inaperçu. Le défenseur central du Legia Varsovie est aujourd’hui courtisé par plusieurs clubs européens. Si l'OL suivrait avec plus ou moins de vigueur le joueur, le club rhodanien va devoir faire face à une concurrence de taille. L’AS Rome et l’Udinese sont entrés dans la danse et ont, selon Fabrizio Romano, transmis une offre au club polonais. L’AS Rome aurait même proposé cinq millions d’euros pour s’attacher les services de la pépite polonaise.

Un profil qui séduit en Europe

Formé au Legia, Ziolkowski est un des grands espoirs du football polonais alors qu'il vient d'entrer dans la vingtaine. Son profil plaît : solide dans les duels, bon de la tête, et à l’aise balle au pied. Ces qualités attirent logiquement les regards que ce soit en France, en Espagne et donc désormais en Italie. Le Legia, de son côté, espère bien faire monter les enchères. Les prochains jours seront décisifs dans ce mercato estival pour l’avenir du jeune Polonais.