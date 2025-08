Mercato : Lille prêt à jouer un mauvais tour à l'OL sur Greif ?

Dominik Greif, gardien de Majorque (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Dans le viseur de l'OL depuis plusieurs jours, Dominik Greif aurait attiré l'attention de Lille aussi. Toutefois, le portier slovaque donnerait la priorité au club lyonnais.

Si beaucoup estimaient que l'OL n'aurait pas pesé dans le mercato, ils avaient tort. Les joueurs aussitôt partis de Décines, l'OL fait son jeu, tente de redistribuer les cartes afin de reconstruire son effectif. Le nom de Dominik Greif revient ces derniers temps entre Rhône et Saône dans la quête d'un successeur à Lucas Perri. Après une première approche la semaine passée, les dirigeants lyonnais seraient de nouveau passés à l'attaque durant le week-end avec une deuxième offre proche des quatre millions d'euros. Suffisant pour faire pencher la balance ? Majorque semble faire jouer la montre, dans l'espoir de pourquoi pas faire monter les enchères. Cela tombe bien puisque Lille serait récemment venu aux renseignements d'après le média espagnol "Ultima Hora".

Le Slovaque a sa préférence

Comme l'OL, le LOSC serait en passe de perdre son gardien titulaire. Lucas Chevalier se rapprocherait de plus en plus du PSG et le club nordiste pense déjà à l'après. Bruno Genesio va-t-il jouer un mauvais tour à son ancien club? Trop tôt pour le dire, d'autant plus que Greif était bien à l'entraînement avec Majorque ce lundi matin. Et selon les échos espagnols, la préférence du Slovaque irait plutôt du côté de la capitale des Gaules que du nord de la France.