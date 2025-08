OL : une diversité offensive dans cette préparation estivale

La joie des joueurs de l’OL à Hambourg (Photo by Jurgen Fromme / firo Sportphoto / DPPI via AFP)

Avec dix buts inscrits en cinq matchs, l'OL tourne à une moyenne de deux réalisations. Malgré la diversité offensive avec sept joueurs décisifs à deux reprises, la formation lyonnaise a quelques difficultés sur le front de l'attaque.

Pendant cette période de préparation, l’OL a disputé cinq matchs. Le bilan est de trois victoires, un match nul et une défaite. Au total, ce sont dix buts qui ont été inscrits. Parmi les joueurs qui se sont illustrés, sept noms ressortent : Corentin Tolisso, Khalis Merah, Alejandro Gomes Rodriguez, Georges Mikautadze, Malick Fofana, Ainsley Maitland-Niles et Abner Vinícius. Chacun a été décisif à deux reprises, preuve de la diversité offensive lyonnaise. Ces performances montrent que l’équipe commence à trouver ses automatismes et son équilibre.

Des renforts offensifs encore attendus

Le staff reste toutefois vigilant pour peaufiner les réglages avant le début du championnat le 16 août prochain. En marge du lancement de la saison officielle, l’OL jouera encore un dernier match de préparation face à Getafe. Ce rendez-vous sera important pour confirmer les bonnes impressions laissées lors de la présaison. Les joueurs auront à cœur de terminer cette phase de préparation sur une bonne note. Ce match servira aussi à affiner les choix tactiques de l’entraîneur, qui pourra peut-être compter sur les renforts de Tyler Morton et Pavel Sulc.