Abdoulaye Ndiaye, défenseur de l'OL actuellement prêté à Bastia
Abdoulaye Ndiaye, défenseur de l'OL actuellement prêté à Bastia

Mercato : le départ de Ndiaye à Parme rapporte encore à l'OL

  • par Antoine Lio

    • Ayant gardé un intéressement sur une future plus value d'Abdoulaye Ndiaye, l'OL va toucher un peu plus d'un demi-million d'euros sur son transfert à Parme.

    Même en quittant un club, les liens financiers nous ramènent toujours à celui-ci. Abdoulaye Ndiaye a rejoint l'OL à 18 ans grâce au partenariat Dakar Sacré-Cœur avant de se faire les dents en prêt en Corse, à Bastia. Troyes s'est attaché les services du Sénégalais en 2023 pour 3,5 millions d'euros incluant l'intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value de l'OL. Après une saison faste en prêt à Brest la saison dernière, Parme a déboursé 6,5 millions d'euros, bonus jusqu'à 8 millions comptant. Montant, permettant à l'OL de se remplir un peu les poches dans un contexte de crise financière. Le club touchera 600 000 euros sur la part fixe. Toujours ça de pris.

    Deuxième plus gros transfert de la Ligue 2

    Le défenseur central de 23 ans est appelé en équipe première du Sénégal dans le cadre de la préparation à la Coupe d'Afrique des nations en 2023. Compétition qu'il disputera sous les ordres d'Aliou Cissé l'année suivante. Abdoulaye Ndiaye avait également participé à l'épopée européenne de Brest en Ligue des champions la saison dernière, un tournant dans sa jeune carrière.

    Quoi qu'il en soit, avec ses 6,5 millions d'euros, Abdoulaye Ndiaye devient le deuxième joueur le plus cher de Ligue 2 après Amadou Koné, en fin juin 2025. Lui, qui était parti de Reims à Neom en Arabie saoudite, désormais club d'Alexandre Lacazette (12 millions d'euros). Rappelons que le Dakar Sacré-Cœur touchera aussi quelques milliers d'euros en marge de ce transfert. Un partenariat qui a réussit à Abdoulaye Ndiaye, qui poursuit l'aventure en Serie A, à Parme.

