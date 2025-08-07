Actualités
Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL : le constat lucide de Mata sur l’effectif

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Lancé dans un vaste chantier cet été, l’OL a dû se séparer de cadres, tout en misant sur de jeunes joueurs. Un chamboulement qui a forcément eu un impact sur la perception de la qualité du groupe à l’instant T.

    Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Lucas Perri, en attendant peut-être Malick Fofana… Cet été, l’OL a perdu trois de ses meilleurs joueurs de la saison passée. Tout sauf une surprise pour les deux premiers noms cités, l’un étant en fin de contrat et l’autre ayant réalisé la meilleure saison de sa jeune carrière. Seulement, le maintien en Ligue 1 prononcé le 9 juillet dernier n’a pas été sans conséquence. Les supporters s’y étaient préparés, mais un régime drastique a vu le jour à Décines pour revenir à des finances un peu plus saines.

    Alors quand Leeds United a posé seize millions d’euros sur la table, les dirigeants n’ont pas forcément tergiversé. Des départs importants qui poussent Clinton Mata à avouer dans L’Equipe que "l’effectif a perdu en qualité" cet été. C’est en tout cas le constat à l’instant T, car difficile de se faire un réel avis sur Pavel Sulc, Tyler Morton, Afonso Moreira ou encore Ruben Kluivert, les quatre renforts de l’été.

    "L'Académie, c'était du même style que le Barça ou l'Ajax"

    Dans cette cure d’austérité et comme c’est souvent la norme dans ces cas-là, l’OL va donc miser sur les bons coups extérieurs et de la jeunesse en interne. On pense notamment à Khalis Merah qui a vécu une préparation estivale réussie, mais aussi Téo Barisic et à d'autres potentielles surprises à venir. Un changement de projet qui n’effraie pas Clinton Mata"On va pouvoir donner la chance à la formation. Ça fait combien d'années que Lyon n'a plus sorti de jeunes ? De l'extérieur, pour moi, le centre de formation de l'OL, surtout avant, c'était du même style que le Barça ou l’Ajax. Des écoles où tu savais que tu avais des pépites qui sortaient à chaque fois."

    Avec Bradley Barcola, Castello Lukeba ou encore Malo Gusto, le club lyonnais sort encore des joueurs. Mais ces deux dernières saisons, difficile pour l’Académie de se faire une place chez les pros.

    Dominik Greif, gardien de Majorque
    Mercato : Majorque se montre inflexible avec l’OL
    3 commentaires
    1. Avatar
      gOLdorak - jeu 7 Août 25 à 15 h 23

      Et Cherki, il ne sort pas de la formation lyonnaise?

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - jeu 7 Août 25 à 15 h 32

        Si mais Cherki et le seul récemment à être sorti du lot.

        Le problème c'est que je ne sais pas si on laisse autant leur chance aux jeunes qu'avant. Est-ce qu'avant c'était plus par obligation qu'on les faisait jouer ? Est-ce que maintenant on préfère recruter des joueurs avec des profils différents afin d'avoir plus de "certitudes" ?

        On n'a peut-être pas des supers talents précoces à la Cherki / Aouar / Gusto, mais quand on voit les résultats (en amical bien-sûr, donc à relativiser), et surtout le jeu produit par les jeunes actuels, on se dit qu'ils ont leur place.

        Signaler
        1. OLVictory
          OLVictory - jeu 7 Août 25 à 15 h 41

          Il y a eu des années où aucun jeune ne pouvait entrer dans le groupe, d'autres où c'était plus facile. C'est cyclique. Tout dépend des moyens et des objectifs du club.

