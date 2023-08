OL : Aulas "porte plainte en diffamation contre Textor" 

Suite aux propos tenus par John Textor lors d’une visioconférence mardi, Jean-Michel Aulas a décidé de contre-attaquer. L’ancien président de l’OL vient d’annoncer qu’il "portait plainte en diffamation contre Textor". Ambiance…

"Dallas, ton univers impitoyable… " Nous ne sommes pas au Texas, mais l’atmosphère autour de l’OL commence petit à petit à se rapprocher de ce qu’il pouvait se passer dans la série à succès à l’américaine. La vente de l’OL Groupe a tout bouleversé dans l’environnement lyonnais et la mise en retrait de Jean-Michel Aulas a fini de rendre le scénario presque grotesque. Dans une guerre d’égo qui ne profite à personne, John Textor et Jean-Michel Aulas se sont lancés dans une passe d’armes médiatique. Ce n’est pas la visioconférence donnée par Textor mardi avec plusieurs médias dont Olympique-et-Lyonnais qui a apaisé les choses, bien au contraire. Ce mercredi, "JMA", via sa société Holnest, vient d’annoncer dans un communiqué "porter plainte en diffamation contre Eagle et John Textor (dirigeant et principal actionnaire du groupe Eagle, actionnaire majoritaire de la société Olympique Lyonnais Groupe (OLG), et président du conseil d’administration d’OLG), à la suite des propos prononcés par ce dernier lors d’une conférence de presse en date du 29 août."

Les menaces sur X (anciennement Twitter) proférées par l’ancien président mardi soir ont donc été mises à exécution. Cette décision faite suite aux propos de John Textor concernant la DNCG et des éléments qui auraient été cachés par Aulas notamment sur les restrictions à venir et de l’argent à mettre en plus. Dans son communiqué, Aulas rejette ses accusations et avance que "Textor et Eagle Football cherchent - comme ils le font depuis plus d’un an - à se soustraire aux engagements auxquels ils sont pourtant contractuellement tenus envers Holnest », avant de poursuivre que « les avocats de John Textor et du Groupe Eagle Football ont eu connaissance du courrier de la DNCG cité par John Textor dans la mesure où il s’agissait de la dernière condition préalable à la réalisation de l’acquisition du contrôle d’OLG par Eagle Football."