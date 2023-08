Le 10 septembre, l’OL affronte le PSG lors du Trophée des championnes. Pour préparer ce choc, les Fenottes joueront un dernier match amical ce dimanche contre Dijon. La rencontre se jouera malgré tout à huis clos à Décines.

Presque tout le monde est revenu à l'OL. Il manque encore Ellie Carpenter qui doit faire son retour dans les prochains jours, mais Sonia Bompastor peut enfin compter sur un effectif quasiment au complet. Il le sera pour le stage à Divonne-les-Bains qui débutera le 5 septembre jusqu’au 9 avec la présence de l’Australienne, mais avant ça, les Fenottes disputeront un dernier match amical. Ayant déjà affronté Lausanne, l’OM et l’Ajax dernièrement, les Lyonnaises joueront une dernière fois face à Dijon dimanche du côté de Décines.

Un match délocalisé sur le terrain 4 du centre d'entraînement

Une dernière répétition afin de préparer au mieux le Trophée des championnes contre le PSG le 10 septembre à Troyes et qui permettra à Bompastor de donner du temps de jeu aux internationales revenues ces derniers jours à l’entraînement. On parle ici d’Ada Hegerberg, des internationales françaises ou encore néerlandaises. Néanmoins, cette opposition contre Dijon restera dans le plus grand des secrets. Initialement ouverte au public et à la presse, cette dernière opposition amicale de l’été a été basculée en total huis clos, notamment en raison notamment de l’état de la pelouse catastrophique du terrain Gérard Houllier qui pousse la tenue de cet OL - Dijon sur le terrain numéro 4 du centre d’entraînement.