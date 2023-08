OL - Académie : les U19 féminines perdent leur titre à l’Essonne Cup

Antoine Capinielli et Joé Labiani, respectivement entraîneurs des U20-U19 de l’OL, et des U17-U16

Double tenant du titre à l’Essonne Cup, l’OL n’a pas fait le triplé. Les U19 lyonnaises ont terminé à la 4e place après avoir été battues le Paris FC lors de la petite finale.

Elles étaient la cible à abattre ce week-end dans l’Essonne. Après deux victoires de suite dans le tournoi, les U19 féminine de l’OL étaient forcément attendues pour la sixième édition de l’Essonne Cup. Il n’y aura pas de triplé pour les Lyonnaises qui n’ont pas réussi à se qualifier pour la finale. En phase de groupes, l’OL a réussi à s’en sortir malgré une défaite aux tirs au but contre Lille en prenant le meilleur sur Le Havre et l’OM. Néanmoins l’exercice des tirs au but a de nouveau été fatal aux jeunes Fenottes pour le match de la 3e place.

Opposé au Paris FC, l’OL a été tenu en échec pendant le temps réglementaire (1-1) avant de s’incliner lors de la séance fatidique (4 tab 3). Double tenantes du titre, les Lyonnaises ont laissé le trophée à un autre habitué de la 1re place dans cette Essonne Cup. Pour la quatrième fois en six édition, le PSG est sorti vainqueur du tournoi après avoir pris le meilleur sur Dijon en finale, le tout sous les yeux de l’internationale française Léa Le Garrec et de la joueuse du Paris FC Kessya Bussy.