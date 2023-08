Sur le départ en cette fin de mercato, Amin Sarr est demandé. À en croire Fabrizio Romano, c’est bien Wolfsburg qui va rafler la mise avec un prêt avec option d’achat obligatoire à 15 millions d’euros.

Et si l’OL s’était mis à bien revendre ses flops ? Avec Romain Faivre, le club lyonnais avait réussi à amortir son échec en retombant sur ses pattes avec le départ du joueur offensif vers Bournemouth. Va-t-il refaire le même coup avec Amin Sarr ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais l’attaquant suédois est le dossier chaud de cette fin de mercato et c’est une surprise. Non pas qu’il se dirige vers la sortie puisque l’arrivée de Mama Baldé le laissait présager, mais bien qu’il possède autant de courtisans malgré sa crise de confiance. Ces dernières heures, trois clubs se sont manifestés pour Amin Sarr : Wolfsburg, Lorient et le FC Metz.

Des rencontres ont notamment eu lieu avec les Merlus, mais c’est bien vers la Bundesliga que se dirigerait l’ancien d’Heerenveen. Selon les informations de Fabrizio Romano, Sarr va s’envoler vers l’Allemagne ce mercredi afin de passer sa visite médicale puis de signer son contrat avec Wolfsburg. L’attaquant devrait être prêté pour une saison avec une option obligatoire de 15 millions d’euros. Si cela se confirme, c’est un coup de maitre qui se prépare du côté de l’OL qui pourrait réaliser une plus-value sur Sarr qui n’a inscrit qu’un but depuis son arrivée en janvier dernier.