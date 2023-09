Mercato : "Ici, c’est Paris", le message de Toko-Ekambi à Barcola

Après six mois comme titulaire, Bradley Barcola a pris la direction du PSG jeudi soir. L’arrivée du jeune attaquant a ravi son ancien coéquipier à l’OL, Karl Toko-Ekambi.

Il n’est plus un joueur de l’OL depuis deux semaines, mais Karl Toko-Ekambi risque encore de s’attirer la sympathie de certains. En froid avec quelques supporters depuis plus d’un an, l’attaquant camerounais avait acté ce divorce lors de son prêt à Rennes et son retour entre Rhône et Saône durant l’été ne devait être que temporaire. Cela a pris un peu plus de temps que prévu avec ce départ pour le Ahba Club, mais Toko-Ekambi ne semble pas manquer une occasion pour s’attirer les foudres lyonnaises, même en Arabie Saoudite.

Il avait déjà choisi le 75 pour son retour à l'OL cet été

Encore coéquipiers à l’OL, il y a quelques jours, Karl Toko-Ekambi a félicité Bradley Barcola pour son départ vers le PSG contre 45 millions d’euros (plus cinq de bonus). Originaire de la capitale, l’ancien attaquant du Paris FC a souhaité la bienvenue à son cadet avec le célèbre slogan du PSG, "Ici, c'est Paris". Un message qui ressemble un peu à un pied de nez envers son ancien club et qui fait notamment suite à sa décision de prendre le numéro 75 durant la préparation estivale et qui avait déjà bien fait réagir entre Rhône et Saône.