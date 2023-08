OL : Aulas contre-attaque dans les médias

L'ancien président de l'OL, Jean-Michel Aulas s'est exprimé, mercredi, dans différents médias pour se justifier après avoir décidé de bloquer un compte d'OL Groupe.

JMA en mode défense. L'ancien président de l'OL est intervenu, mercredi, dans différents médias. Une stratégie initiée par son agence de communication parisienne très décriée (agence 2017). Selon Jean-Michel Aulas, il "n'avait pas d'autre choix" qu'une procédure judiciaire pour se faire payer 14,5 millions d'euros pour le rachat d'un tiers de ses actions par John Textor. "Eagle (la société de Textor, NDLR) s'est engagée contractuellement le 22 décembre dernier à racheter pour le 10 août un tiers des 8,7% qui sont notre participation, et les deux autres tiers au 31 décembre de l'année prochaine, on n'avait pas d'autre choix, à partir du moment où il ne nous paie pas, que de lancer une procédure judiciaire", a-t-il déclaré à l'AFP.

"J'ai reçu une lettre de Monsieur Textor au bout de 48 heures nous demandant de ne pas geler les comptes, expliquant qu'il y avait suffisamment d'argent sur le compte (de la banque) Arkema, on a accepté de débloquer tous les autres comptes, on a simplement demandé la garantie et le nantissement des actions (les titres nantis servent de garantie)", a-t-il poursuivi.

"Mon cœur pleure pour l'OL"

Seulement, cette décision n'est pas comprise par les fans de l'OL, furieux par l'attitude de Jean-Michel Aulas qui n'a cessé de dire en 36 ans de règne que seule l'Institution comptait. "Mon cœur pleure pour l'OL... Bien sûr, c'est triste, mais ce n'est pas contre le club, pas le club, mais contre celui qui l'a racheté, John Textor avec Eagle, qui l'a racheté, a-t-il argué. Moi, si demain, on me demande de libérer l'ensemble des nantissements contre le paiement qui est dû, il n'y a aucun problème." Et d'ajouter : "J'aimerais beaucoup aider OLG et John Textor, j'y ai passé 36 ans, je n'ai aucun intérêt à ce qu'OLG n'avance pas, non seulement je suis actionnaire, mais aussi financier de la salle (LDLC Arena), qui va être inaugurée dans deux ans. Je ne peux pas faire de mal à cette institution, par contre, il faut que les gens qui se sont engagés à racheter des titres tiennent leurs engagements."

Ce que dit Cucci est "machiavélique et faux"

Une argumentation qui ne convainc pas au sein de l'environnement lyonnais. À commencer par Santiago Cucci, le président exécutif de l'OL qui reproche à Jean-Michel Aulas de mettre le club en danger. "Ce qu'il dit est machiavélique et faux, on n'avait pas le choix de faire autrement, on nous doit 14,5 millions d'euros, on les met en demeure de payer, ils nous répondent non. Pourquoi il ne paie pas ? Je ne vais pas utiliser le terme le plus adapté pour qu'on ne m'en fasse pas le reproche, mais on vous doit de l'argent, contractuellement, en plus avec une société cotée en bourse, une opération qui a duré un an et demi, de report en report, et aujourd'hui on vient nous reprocher de chercher à obtenir le paiement de ce qu'on nous doit, se défend Jean-Michel Aulas toujours à l'AFP.

Aulas lance un appel à Cucci

Et de conclure en assurant vouloir régler ce conflit au plus vite : "Il dit qu'ils n'ont pas pu faire d'opération en plein mercato, c'est faux, tous les jours, ils annoncent des nouveaux joueurs, et j'en suis heureux. Il parle de "western" (dans L'Équipe, NDLR), mais le western est mené par des cowboys, pas par moi, mon cœur est à l'OL, je n'irai jamais investir dans un autre club. Je lance un appel à Santiago Cucci, qu'il accepte mes conseils, qu'il accepte qu'on échange, la solution est là."