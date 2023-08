Parmi les jeunes pépites de l’OL, Mamadou Sarr a prolongé son contrat jusqu’en juin 2027. Le jeune défenseur espère désormais convaincre Laurent Blanc de lui offrir quelques minutes de plus durant la saison.

Les durées de contrat ne veulent dorénavant plus dire grand chose néanmoins l’OL a choisi de sécuriser l’un de ses grands espoirs mardi. Ayant signé un premier contrat pro en septembre 2022, Mamadou Sarr a prolongé jusqu’en juin 2027. Avec cette extension de contrat, l’OL s’évite quelques maux de tête dans les années à venir et mise sur le long terme avec le défenseur central. Ce dernier a goûté à ses premières minutes (7) en Ligue 1 en fin de saison dernière face à Reims et espère à présent en voir plus. "Je suis en train de faire mon petit trou dans le groupe, mais je continue à travailler pour que je sois un choix dans l’esprit du coach, a déclaré Sarr pour le média du club. J’espère avoir un peu plus de temps de jeu que la saison dernière, il faut que je continue de progresser à l’entraînement pour être le plus apte possible à pouvoir jouer un match de Ligue 1."

L'OL a repoussé les avances de Villefranche

Numéro trois dans la hiérarchie des centraux face à Montpellier, Mamadou Sarr est redescendu d’un étage le week-end passé. Avec le retour de Clinton Mata et la présence de Jake O’Brien dans le groupe à Nice, le vainqueur de la Gambardella 2022 a évolué avec la réserve contre Clermont (4-3). Pas vraiment le signal d’une vraie confiance même si l’OL a repoussé les avances de Villefranche pour un prêt en National. Toujours à l’OL, Sarr souhaite avant tout continuer son apprentissage. "Je vis cette période de mercato assez sereinement. On perd un bon joueur avec Castello (Lukeba) mais on récupère un joueur expérimenté avec Duje (Caleta-Car), ça va me permettre d’apprendre encore un peu plus sur le poste."