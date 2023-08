Santigo Cucci, le président exécutif de l'OL, accuse Jean-Michel Aulas pour "d'avoir mis le club en danger" afin de "défendre ses intérêts personnels".

Santiago Cucci, le président exécutif de l'OL, a réagi au sujet de la guerre ouverte oppose désormais Jean-Michel Aulas et John Textor. "Jean-Michel Aulas, via sa holding Holnest a initié une procédure, il y a trois semaines, au sujet de laquelle il a réussi à faire bloquer tous nos comptes durant une petite semaine en plein milieu du mercato, a indiqué Cucci à l'AFP. Pour défendre ses intérêts personnels, il a mis en risque tout le club. En mai, M. Aulas a été sorti par John (Textor) car il avait des preuves qu'il agissait contre les intérêts du club. John lui a alors proposé une sortie honorable avec un accord dans lequel il (Aulas) s'engageait à cesser d'agir contre le club et à dénigrer l'OL et John. En contrepartie, il devenait Président d'honneur et il a quand même touché une indemnité de dix millions d'euros, assujettie à ces clauses".

"Une agence de communication qui dénigre le club depuis plusieurs semaines"

Comme cela a été évoqué, le lundi 21 août, sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones", Jean-Michel Aulas est désormais conseillé par une agence de communication (2017) aux méthodes très surprenantes. "Il est de notoriété qu'il a engagé une agence de communication qui dénigre le club depuis plusieurs semaines. En faisant cela, il a brisé l'accord. Et quand quelqu'un saisit les comptes du club, on est clairement dans des agissements contre les intérêts du club, a expliqué Santiago Cucci. On estime qu'en ayant rompu ces deux clauses, il n'est pas éligible, non pas à une dette, mais à cet engagement d'OL Groupe de racheter 3% du capital qu'il détenait. Ce n'était pas une dette. C'était une transaction. Cela correspond bien à une somme de 14,5 millions d'euros."

"L'OL est solvable"

Et d'ajouter : "Nous pensons que, comme il a cassé son 'agreement' (accord), cette opération, par principe, ne peut pas avoir lieu. Cerise sur le gâteau, techniquement cette opération, ce rachat d'actions, ne peut avoir lieu, car la majorité des créanciers (le pool bancaire) l'a rejeté et comme il est administrateur du groupe, il est parfaitement au courant de cela. On ne peut pas faire cette opération". Reste à connaître la situation financière actuelle de l'OL et les conséquences pour l'avenir du club. "La vie du club continue, l'OL est solvable. Il a juste été perturbé grandement durant cinq à six jours, a rassuré Santigo Cucci. Quand publiquement, on s'affiche pour dire que l'on préserve les intérêts du club et que l'on connaît la réalité, c'est un peu dur à encaisser. Les conséquences ? Il y en a très peu. Seulement à très court terme quand on a été bloqués. Nous avons géré cela. 14,5 M EUR sont bloqués."

Docteur Jean-Michel et Mister Aulas

Toutefois, l'Olympique lyonnais a été débouté par le tribunal de commerce de Lyon. "Je ne vois pas pourquoi, par rapport à ces garanties, le tribunal a ordonné d'autres garanties au-dessus de cela. C'est quand même kafkaien. C'est donc docteur Jean-Michel et Mister Aulas. On peut être en désaccord, mais on ne peut pas faire passer ses intérêts personnels avant ceux du club dont il se plaît à rappeler qu'il est administrateur et président d'honneur. Est-ce qu'un président d'honneur peut faire saisir les comptes de son propre club ? C'est une bonne question", a conclu Santiago Cucci.