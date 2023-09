OL - Ligue 1 : Tagliafico et Diomandé, titulaires incontournables

Sinaly Diomandé au duel avec Rémy Cabella lors d’OL – Lille (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Nicolás Tagliafico et Sinaly Diomandé ont tous les deux disputé l'intégralité des cinq premiers matchs en L1 de l'OL.

Tagliafico et Diomandé ne chôment décidément pas en ce début de championnat avec l'OL. Pourtant annoncés sur le départ durant le mercato estival, notamment le premier (Ajax, Manchester United), les deux défenseurs rhodaniens sont finalement restés au sein de l'effectif pour la saison à venir. Et le moins que l'on puisse dire est qu'ils n'ont pas forcément le temps de souffler. Sur les cinq premières rencontres de L1, l'Argentin et l'Ivoirien ont joué l'intégralité de ces matchs avec 90 minutes dans les jambes. Ils sont les seuls à être dans ce cas de figure parmi les autres joueurs lyonnais.

Diomandé profite de l'absence de Lovren

Le latéral gauche champion du monde 2022 avec l'Albiceleste figure comme numéro un à son poste d'autant plus qu'Henrique enchaîne les pépins physiques depuis le début de l'été. Diomandé, lui, saisit l'opportunité quand les circonstances sont en sa faveur. Lukeba (Leipzig) et Boateng (fin de contrat) partis, le défenseur central de 22 ans se retrouve en concurrence avec O'Brien, Lovren et Ćaleta-Car.

Lovren étant blessé depuis plusieurs semaines maintenant, Diomandé se retrouve en pole avec son compatriote croate pour composer la charnière en défense. Un choix avant tout par défaut. Reste à savoir si l'intérim de Mata dimanche contre Le Havre va donner des idées à Fabio Grosso avec le retour de blessure de Caleta-Car.