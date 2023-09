OL : Mata revient sur son positionnement face au Havre (0-0)

Associé à Sinaly Diomandé en charnière centrale, dimanche soir contre Le Havre (0-0), Clinton Mata a affiché une belle solidité dans l’arrière-garde rhodanienne face aux Normands.

Avant le coup d’envoi de la rencontre, peu de supporters lyonnais auraient misé sur une défense centrale Diomandé – Mata pour défier le Havre dimanche soir (0-0). Pourtant, ce fut le cas au moment de l’annonce de la composition rhodanienne par le speaker. Le défenseur angolais a remplacé numériquement Duje Ćaleta-Car, absent pour cette rencontre. "J’ai su ce (dimanche) matin que j’allais jouer en défense centrale", a-t-il avoué. Auteur d’une belle prestation, et ce, malgré le nul obtenu par ses coéquipiers (0-0), Clinton Mata a confié avoir l’habitude d’évoluer dans cette position. "Je connais le poste. Il y a quelques modifications quand on joue à quatre, mais on avait travaillé pendant la semaine par rapport aux mouvements, donc j’avais observé. J’essaye de faire de mon mieux."

Prêt à évoluer à n’importe quel poste

Auteur de plusieurs belles apparitions dans ce rôle durant la campagne de matchs amicaux, l'Angolais n’a pas tardé à démontrer ses qualités alors que le secteur défensif de l’OL accuse le coup depuis le début du championnat (10 buts encaissés en 5 rencontres). Ce dernier appelle au devoir de chacun pour se sortir de cette situation délicate. "C’est toujours plus facile de remettre la faute sur le coach dans le football aujourd’hui. Il faut savoir aussi prendre nos responsabilités. On l’est aussi de cette situation, on est des joueurs de foot. On a notre part là-dedans." Avec ce deuxième point glané après cinq rencontres de championnat, l’Olympique lyonnais a quitté la 18ᵉ place au classement et se retrouve 16ᵉ, devant Clermont et Lens.