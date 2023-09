OL Académie : les U19 tombent face au leader auxerrois (2-1)

Malgré une supériorité numérique et une ouverture du score dès le retour des vestiaires, les U19 de l’OL ont craqué face à Auxerre (2-1). Première défaite de la saison pour les Lyonnais face au leader de la poule.

Tous les ingrédients avaient été réunis pour que les U19 de l’OL fassent un gros coup dans cette 4e journée du championnat. Toujours invaincus dans cette poule B avec deux victoires et un nul, les jeunes Lyonnais avaient la possibilité de faire tomber le leader auxerrois sur ses terres dimanche. Même sans Jérémie Bréchet retenu avec le groupe professionnel comme adjoint ni Romain Perret, monté à l’étage supérieur pour la Premier League International Cup, l’OL a vu les évènements tournés en sa faveur dès la première mi-temps avec un carton rouge pour l’AJA. Un peu moins d’heure de supériorité numérique et un but de Thiéma Gueye juste au retour des vestiaires (0-1, 51e), les planètes semblaient alignées pour Amaury Barlet et ses joueurs.

Trop de passivité défensive

Seulement, à l’image de cette action à la 20e minute où Erawan Garnier perd un ballon bêtement devant sa surface et que Konan loupe son intervention dans le but lyonnais entraînant un poteau, la défense de l’OL a montré de la fébrilité dimanche en Bourgogne. Beaucoup plus entreprenant malgré une infériorité numérique, Auxerre a fait preuve du caractère de leader pour revenir à hauteur des Lyonnais grâce à Lionel Lukoki (65e) puis prendre l’avantage avec un but de Noa Tshiakayembe (76e). Trop brouillon, l’OL laisse l’AJA s’envoler au classement avec un sans-faute dans ce début de saison (4 victoires sur 4) et pointe à la 4e place avec 7 points. Prochain rendez-vous samedi prochain (15h) avec la réception de Troyes à Meyzieu.