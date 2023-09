George Bower, pilier des All Blacks, présent pour OL – Le Havre

Ayant fait le buzz ces derniers jours avec sa sortie en vélo dans les rues de Lyon, George Bower a été invité par l’OL à assister à la rencontre contre Le Havre. Le pilier des All Blacks a reçu un maillot et un fanion du club des mains de John Textor.

La vidéo a fait le tour de Lyon et des réseaux sociaux ces derniers jours. Ayant leur camp de base dans la capitale des Gaules pour la Coupe du monde de rugby, certains joueurs de la Nouvelle-Zélande ont profité de certains jours de repos pour faire quelques virées dans les rues lyonnais. Ce fut le cas de George Bower avec l’ancien champion du monde All Black Andy Ellis aperçus en Velo’V en train de monter jusqu’à Fourvière en début de semaine, maillot de l’OL dans les mains. Il n’en fallait pas plus pour voir l’OL envoyer une invitation au pilier, actuellement blessé, afin d’assister à la rencontre contre Le Havre dimanche soir. C’est donc tout logiquement que le All Black s’est présenté à Décines dimanche soir.

Impressionné par le stade, George Bower a profité de l’avant-match et de l’ambiance mise par les Bad Gones pour tranquillement monter en température avant de rejoindre la "President Box". Avant ça, le Néo-Zélandais a échangé avec John Textor et Santiago Cucci en bord de pelouse, le propriétaire américain recevant un maillot des All Blacks signé par l’ensemble de la sélection. En retour, Bower est reparti avec le maillot extérieur de l’OL ainsi que le fanion du club.