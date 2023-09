OL : Kadewere, Henrique et Caleta-Car de retour à l’entraînement

Après un décrassage pour les titulaires lundi en fin d’après-midi, l’effectif de l’OL a repris le chemin de l’entraînement ce mardi matin. Blessés, Kadewere, Henrique et Caleta-Car étaient présents.

Après les présentations lundi en fin d’après-midi, place aux choses sérieuses pour les joueurs de l’OL avec Fabio Grosso. Ce mardi marquait le premier jour d’entraînement au complet pour l’entraîneur italien. La séance de lundi en fin d'après-midi avait avant tout servi d'un décrassage pour les titulaires du Havre et un jeu avec ballon pour ceux n’ayant pas ou peu joué lundi. Les contraintes médiatiques passées et mises de côté, Grosso peut désormais se lancer pleinement dans sa nouvelle aventure et la préparation du déplacement à Brest, samedi soir (21h). À cinq jours de cette rencontre de la 6e journée de Ligue 1, l’entraîneur italien a pu compter sur certains retours de blessés. Ayant tous trois dû faire l’impasse sur la réception du Havre, Duje Caleta-Car, Henrique et Tino Kadewere étaient avec le groupe ce mardi matin comme capté par les images du club.

Lovren toujours absent des images du club

C’est une bonne nouvelle pour Fabio Grosso qui va pouvoir faire marcher la concurrence comme il l’a clairement exprimé lors de sa présentation. Touché au mollet samedi, Caleta-Car n’avait pas réussi d’essai concluant dimanche matin et avait rejoint son compère Dejan Lovren dans la case infirmerie. Ce dernier n’est lui pas apparu aux côtés de son compatriote, après avoir été touché au bassin jeudi dernier. À l’instant T, Lovren reste le seul absent. Henrique, en délicatesse avec un adducteur après l’amical contre Auxerre, et Kadewere, touché contre le PSG, ont pris part à la séance matinale où l’on pouvait également retrouver Mamadou Sarr qui a passé ces derniers temps avec la réserve.