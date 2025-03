Louis-Jean : "L’OL bougera sur toutes les lignes au mercato estival"

Présent sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi soir, Matthieu Louis-Jean a fait le point sur le mercato à venir. Le directeur technique de l'OL promet des mouvements dans le sens des arrivées comme du départ.

Pendant une heure, il a été passé sur le gril par l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones". Matthieu Louis-Jean, pourtant discret depuis son arrivée à l’OL, a dû forcer sa nature. Néanmoins, le directeur technique lyonnais n’a pas éludé certains points, notamment celui du recrutement à venir. On le sait, la fin de saison va conditionner une grande partie de l’avenir du club rhodanien, avec une présence ou non en Ligue des champions.

Il reste encore sept matchs en Ligue 1 et peut-être cinq en Ligue Europa pour parvenir à cet objectif. En attendant de connaitre le dénouement de cette saison, Louis-Jean a fixé une feuille de route pour le mercato estival à venir. Dans le communiqué d’Eagle Football Group, il avait été question d’un besoin de vendre certains joueurs et le directeur technique l’a confirmé. "On sait qu’il va y avoir des départs cet été, mais la volonté est de garder une base solide."

"Mata et Tagliafico ? Ce n'est pas encore le moment d'en parler"

Avec son équipe de recrutement avec Benjamin Charrier à sa tête, Matthieu Louis-Jean est à la recherche de nouveaux bons coups comme l’OL a pu le faire avec Clinton Mata ou des éléments plus jeunes comme Ernest Nuamah ou Thiago Almada. Des joueurs qui ont un coup, mais sur lequel l’OL mise beaucoup. Quoi qu’il en soit, dans les prochains mois, les dirigeants rhodaniens vont "bouger sur toutes les lignes durant l’été".

Concernant les prolongations de Clinton Mata et Nicolas Tagliafico, Matthieu Louis-Jean estime que "ce n’est pas encore le moment d’en parler, mais ce sont deux joueurs très importants dans notre équipe. Bien sûr qu’on préfère les avoir avec nous, mais ce n’est pas encore le moment d’en parler." Malgré tout, l'OL va devoir la jouer malin, surtout si la DNCG vient à passer par là.