Mercato : Matic, un "bon joueur" pour l’OL

Cible de l’OL depuis trois semaines, Nemanja Matic est encore loin du club lyonnais. Néanmoins, Pierre Sage a confirmé que le milieu serbe était dans le viseur.

Dans un peu plus d’une semaine, l’OL et le Stade Rennais se feront face pour la 19e journée de Ligue 1. Seulement, depuis trois semaines, c’est sur un tout autre terrain que les deux clubs s'affrontent. Celui du mercato et du dossier Nemanja Matic. Le milieu serbe souhaite quitter le club breton en raison notamment d’un problème d’acclimatation familiale et aurait fait de l’OL sa prochaine destination à partir de cet hiver. Seulement, Rennes ne l’entend pas de cette oreille malgré la volonté réitérée du joueur de ne plus jouer sous le maillot rouge et noir.

Rennes ne veut pas lâcher la bride

Le dossier risque de ne connaitre un épilogue que dans les derniers jours du mercato. Toutefois, Pierre Sage s’est laissé aller à quelques confidences. Quand généralement les entraîneurs évitent de parler de joueurs qui ne sont pas encore sous contrat, l’entraîneur lyonnais a confirmé que Matic faisait bien partie des plans lyonnais pour cette fin de mercato, tout en ne cherchant pas à entrer dans les détails. "C’est aussi un nom qui revient souvent, même un peu plus souvent que celui de Benzema. Il est dans le viseur, vraisemblablement (sourires). Pourquoi ? Parce que c'est un bon joueur, tout simplement. Je ne peux pas vous dire grand-chose, je ne m'occupe pas de ça."

En trouvant un accord avec le joueur, la direction sportive de l'OL s'est occupée du dossier contractuel. Reste à savoir qui raflera la mise finale avant le 31 janvier.