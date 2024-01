Mercato : Matic a réitéré ses envies d’OL à Rennes

Nemanja Matic, milieu de Rennes (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Ce lundi, Nemanja Matic a rencontré les dirigeants de Rennes pour parler de son avenir. Le milieu serbe aurait réitéré ses envies de rejoindre l’OL mais les Rennais restent inflexibles.

Il veut l’OL et rien d’autre que l’OL. C’est ce qui serait ressorti de l’entrevue entre Nemanja Matic et les dirigeants du Stade Rennais ce lundi d’après L’Equipe et Ouest-France. Désireux de quitter la Bretagne, le milieu souhaiterait rejoindre les bords du Rhône cet hiver après avoir trouvé un accord avec le club rhodanien. Une position ferme du joueur qui ne mettrait pas sous pression Rennes. Le club breton n’est pas ouvert à un départ vers un rival en plein milieu de la saison.

