OL, Sage, Mercato… "Tant qu’il y aura des Gones" en direct

Pour cette deuxième émission de l’année, l’UF Mâconnais sera mis à l’honneur ce lundi à partir de 19h dans "Tant qu’il y aura des Gones". Toutefois, l’équipe de TKYDG reviendra bien en détails sur le revers de l’OL contre Le Havre dimanche (3-1).

Il va y avoir du monde sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi à partir de 19h. En plus des habitués Razik Brikh et Nicolas Puydebois, l’équipe de TKYDG met à l’honneur l’UF Mâconnais et accueillera Alain Griezmann, président du club, ainsi que Roland Vieira (coach) et Sébastien Grimaldi (directeur sportif). Du beau monde pour parler National 2 bien évidemment dans le dernier thème avec le club bourguignon, mais surtout de l’OL.

Après la déroute lyonnaise au Havre (3-1), il y a forcément des choses à redire de cette prestation. Le premier thème tournera donc autour de cette 10e défaite de la saison, mais essentiellement du changement tactique opéré par Pierre Sage avec un passage à quatre défenseurs au lieu de cinq lors des trois victoires de suite en Ligue 1. L’entraîneur lyonnais s’est-il trompé ? L’équipe de TKYDG et ses invités se poseront la question tandis que l’OL retrouve une place de barragiste.

Dans la deuxième partie de l’émission, les regards se tourneront vers le mercato. Il reste désormais quinze jours pour renforcer l’effectif lyonnais et David Friio a annoncé que les négociations étaient toujours d’actualité pour les postes offensifs. Mais ce secteur doit-il être le seul à voir des arrivées ? Le décor est planté et amènera tout ce joli monde à un dernier thème qui sera l’occasion de faire un focus sur l’UF Mâconnais grâce à la présence de son nouvel entraîneur, Roland Vieira et de son président Alain Griezmann.