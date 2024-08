Ce vendredi (21h), la France affronte l’Argentine en quarts de finale des Jeux olympiques. À Berlin, l’OL poussera derrière ses trois représentants pour espérer une demi-finale à Décines.

Ce vendredi, les joueurs de l’OL et le staff vont prendre la direction de Berlin. En marge de l’amical contre l’Union Berlin samedi (17h), les Lyonnais vont poser leurs valises dans la capitale allemande en début de soirée. Avec un trajet plutôt court, les coéquipiers de Corentin Tolisso vont très certainement arriver à temps pour s’installer et se mettre devant leur écran de télévision afin d’observer le choc entre la France et l’Argentine (21h). Avec trois représentants lyonnais en son sein, tout le club rhodanien suit l’équipe de France olympique avec attention.

Bien qu’à plus de 1500 km de distance, Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Johann Lepenant devraient sentir les encouragements de leurs partenaires de club, ce vendredi à 21h. "On est très content pour Alex (Lacazette), Rayan (Cherki), et Johann (Lepenant). C’est magnifique pour eux de vivre cette expérience extraordinaire, nous a confié Pierre Sage après le nul contre le Torino (0-0). Ça marque une vie. Voilà 40 ans que la France a été médaillée d’or. Alors s’ils reviennent avec cette médaille, ce serait magique."

"Des joueurs qui seront déjà prêts à leur retour"

Dans ces Jeux olympiques de Paris 2024, l’OL a rempli sa part du marché. Quand Thierry Henry a dû essuyer plusieurs refus de clubs au moment de sa liste et même après, le club lyonnais n’a pas mis de bâtons dans les roues de la sélection. Cette dernière l’en a remercié et Pierre Sage voit d’ailleurs du positif à cette campagne. À l’heure où la question physique d’un Lacazette à son retour interpelle, l’entraineur lyonnais estime que l’OL "va récupérer des joueurs déjà prêts. Il faudra, de notre côté, élaborer une stratégie sur le semestre de manière à les faire durer jusqu’à Noël."