Damaris Egurrola avant le match Chelsea – OL en mars 2023 (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

De retour à l'entraînement jeudi 1er août, les Fenottes ont eu le droit à des tests physiques, avant de couper à nouveau ce week-end.

Une reprise en douceur pour Joe Montemurro et son équipe. L'entraîneur des Fenottes a pu faire connaissance avec de nouvelles joueuses jeudi 1er août, date du début officiel de la pré-saison. Si certaines avaient déjà retrouvé le chemin du centre d'entraînement à la mi-juillet, plusieurs internationales ont participé aux tests physiques qui ont eu lieu à la fin de la semaine. Damaris Egurrola, Daniëlle van de Donk, Inès Benyahia, Sofie Svava et les jeunes Françaises (Mendy, Joseph, Sangaré) sont ainsi venues gonfler les rangs lyonnais.

Montée en puissance à partir de lundi

Le groupe va s'étoffer au fur et à mesure des retours, qui devraient intervenir fin août et début septembre pour les joueuses ayant participé aux Jeux olympiques. En attendant, les éléments déjà présents vont entamer leur montée en puissance à partir de lundi. Après les traditionnels exercices jeudi et vendredi, qui donneront de précieuses indications au staff, les Rhodaniennes profitent d'un week-end de repos.

Pour l'heure, aucune communication n'a été annoncée par le club sur la préparation. Deux matchs amicaux, a minima, devraient avoir lieu face à des écuries européennes. Un stage aussi est au programme, probablement en altitude, mais là aussi, rien n'a été confirmé. La D1 elle reviendra le 21 septembre avec un voyage à Fleury.