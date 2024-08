Invaincue jusqu'à présent dans sa préparation, l'équipe de l'Union Berlin s'est trouvée en difficulté face à l'OL. Les longs ballons lyonnais et le manque d'agressivité ont notamment été le point noir selon les Allemands.

Bien sûr, nous n'oublions pas les 30 premières minutes durant lesquelles l'équipe de l'Union Berlin est mieux entrée dans sa partie que l'OL. Néanmoins, hormis deux occasions aux 22e et 28e minutes, Lucas Perri n'a pas vraiment connu une fin d'après-midi mouvementée samedi dans la capitale allemande. Le gardien a d'ailleurs participé au bon résultat obtenu contre les Berlinois avec une passe décisive et un renvoi parfait sur le quatrième but (4-0).

Globalement, les coéquipiers de Lucas Tousart ont été en difficulté face aux Rhodaniens, surtout après la pause. Il y a évidemment eu un nouveau 11 entré en jeu en deuxième période, mais ce n'est pas la seule raison de la lourde défaite pour une formation invaincue jusqu'à présent en pré-saison. "On a eu des problèmes avec les longs ballons lyonnais en seconde mi-temps. Ils n’arrêtaient pas d’arriver dangereusement derrière notre défense et cela leur a permis ensuite de marquer leurs buts", a réagi l'attaquant Yorbe Vertessen.

"Nous avons eu trop d’écarts", Bo Svensson, le coach

L'entraîneur du pensionnaire de Bundesliga, Bo Svensson a lui noté d'autres axes à améliorer. "Nous avons gardé notre cage inviolée dans le premier acte et nous avons réalisé une performance décente, mais nous n’avons pas été assez agressifs en équipe et nous avons eu trop d’écarts, a-t-il regretté. Maintenant, il faut travailler dur, analyser le jeu et faire mieux lors des prochains matchs." Après deux succès contre Chem Leipzig (0-4) et le Dynamo Kiev (3-2), ainsi qu'un nul face aux Glasgow Rangers (4-4), c'est un coup d'arrêt pour l'Union Berlin, qui voudra relever la tête contre la Real Sociedad avant la reprise de la compétition.