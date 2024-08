Mercato - Lorient : Gédéon Kalulu (ex-OL) plaît en Turquie

Aujourd'hui joueur de Lorient après 11 années à l'OL, Gédéon Kalulu serait sur les tablettes d'un club turc.

Des quatre frères Kalulu, seuls deux sont encore en France. Contrairement à Aldo (Partizan Belgrad) et à Pierre (Milan AC), Joseph (AS Saint-Priest) et Gédéon (Lorient) ont pour l'instant posé leurs valises dans des écuries françaises. Mais le plus jeune pourrait être le dernier à évoluer encore dans nos frontières d'ici à quelques semaines. En effet, selon L'Equipe, le joueur lorientais aurait des touches en Turquie.

Relégué en Ligue 2 avec les Merlus (il a disputé 19 rencontres de Ligue 1 la saison passée) le défenseur serait convoité par Konyaspor (D1). Le footballeur de 26 ans serait même une cible prioritaire de la formation turque. Les discussions auraient débuté pour faire avancer ce dossier sous la forme d'un prêt avec une option d'achat.

A Lorient depuis deux ans

Lié aux Bretons jusqu'en 2026, Kalulu est ouvert à un départ et son club ne le retiendra pas. Formé, comme ses frères, à l'Olympique lyonnais, Gédéon n'a jamais pu jouer avec les professionnels malgré la signature d'un contrat en avril 2017. Ayant fait ses classes à l'OL entre 2007 et 2013, puis de 2014 à 2019, ) l'international congolais est aussi passé par Bourg-en-Bresse (prêt en 2018-2019), Ajaccio (2019-2022) avant d'arriver dans le Morbihan, qu'il fréquente maintenant depuis deux ans.