Gédéon Kalulu (ex-OL) s'implique pour la sécurité routière

Formé à l'OL où il a évolué jusqu'en 2019, Gédéon Kalulu a organisé une vente aux enchères de ses maillots pour sensibiliser à la sécurité routière.

Il n'est pas rare d'entendre qu'à l'OL, avant de former des bons joueurs et joueuses, on forme des hommes et des femmes. Gédéon Kalulu en est un nouvel exemple. Après son départ du Rhône pour Ajaccio, le défenseur a rejoint Lorient la saison dernière où il a joué 29 matchs de Ligue 1. À la fin de ces différentes rencontres, le frère d'Aldo et Pierre a récolté de nombreux maillots dont il a décidé de tirer profit pour une association qui sensibilise à la sécurité routière. La structure est notamment spécialisée dans la lutte contre l'utilisation du téléphone au volant.

Un stage de récupération de points comme déclic

En plein stage de récupération de points, le Merlu a pris conscience de l'importance de cette cause. Un déclic qui a permis à l'ancien lyonnais de se rendre compte des dommages causés par une utilisation du téléphone trop souvent banalisée au volant. "Je trouve que c’était une superbe opportunité de faire ça avec Stef Cares et d’alerter sur ce sujet, a-t-il expliqué dans les colonnes de SoFoot. Répondre à un appel, changer la musique. On pense tout maîtriser, mais avec le téléphone, on ne maîtrise plus rien : les écarts que l’on fait sans s’en rendre compte, le non-respect des distances de sécurité. Si tout le monde prend vraiment conscience de ce problème, jeune ou moins jeune, la société avancera."

Après cette vente aux enchères, Gédéon Kalulu ne compte s'arrêter là. Le joueur de 25 ans souhaite sensibiliser les jeunes joueurs dans les différents centres de formation français. "Nous, à l’OL, on ne l’a jamais fait par exemple et j’aurais aimé qu’on le fasse, affirme le Gone. Ce serait intéressant et important d’avoir des interventions concernant la sécurité au volant et surtout le téléphone, d’autant plus que la nouvelle génération est très connectée. S’il faut le faire auprès des jeunes à Lorient, je le ferai. Il faut surtout leur faire prendre conscience qu’ils ne sont pas infaillibles."