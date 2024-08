Rennes - OL (3-0) : Benrahma pas dans son assiette 

Fautif sur le dernier but de Rennes, Saïd Benrahma a tenté sans vraiment peser dans la défaite (3-0) de l'OL au Roazhon Park dimanche soir.

La première journée de championnat ne s’est pas passée comme l'espéraient Pierre Sage et ses hommes. Rapidement menés au score (19e) puis soudainement breakés (21e), les Lyonnais n’ont pas su réagir comme ils auraient pu le faire il y a quelques mois. La défense s’est vue trouver des failles, quand l'attaque n’a pas su en trouver dans l’arrière-garde rennaise. Une inefficacité offensive bien représentée par Saïd Benrahma. Ce dernier n'a jamais pu trouver la solution, quand bien même, il s'est essayé sur des frappes forcées.

On a vu l’Algérien à la peine physiquement, qui n’arrivait pas à suivre Mikautadze, souvent seul sur le front de l’attaque. L'ancien de West Ham ne s'est pas caché, mais il n'a pas réussi à avoir une influence positive dans le jeu lyonnais. N'ayant pas le coup de rein pour faire la différence sur le côté, il a avant tout cherché à revenir dans l'axe et quelque peu ralenti les phases de possession et de transition. À cela, s'est également rajoutée une certaine approximation sur les coups de pied arrêtés avec des corners ne trouvant presque jamais un coéquipier. Une prestation pas à la hauteur des ambitions de l’OL cette saison qui vise la Ligue des champions avec, en point d'orgue, une perte de balle qui a amené le troisième but rennais.

"Je tiens à m’excuser"

Après cette rentrée compliquée sur la pelouse de Rennes, Saïd Benrahma a fait amende honorable sur DAZN. "Je tiens à m’excuser pour ma perte de balle, je les mets dedans". Comme l'ensemble du groupe, l'offensif de 28 ans n'a pas été à la hauteur de son statut de joueur confirmé et de l'enjeu de cette 1re journée. "Si on met le penalty, ce n’est peut-être pas le même match", a néanmoins noté l’ex de Brentford. Un penalty raté de la nouvelle recrue Georges Mikautadze à 15 minutes de la fin. Un fait de jeu qui aurait pu sonner la révolte lyonnaise, au lieu de cela, elle l’a contenue.

Après ce revers, il n’y a qu’une chose à faire, "avoir du caractère, prendre ses responsabilités et travailler dans la semaine pour se relancer", explique Benrahma. Se relever pour véritablement lancer sa saison samedi prochain au Parc OL. Ce sera contre Monaco, un concurrent direct au podium de Ligue 1.