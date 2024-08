Vingt-cinq joueurs postulent pour OL - Monaco

À deux jours du retour au Parc OL, vingt-cinq joueurs ont participé à l’entraînement collectif. Nicolas Tagliafico et Alexandre Lacazette sont de retour de suspension tandis que, sans surprise, Rayan Cherki était absent.

Se réfugier dans le travail, ce sont par ces mots que Pierre Sage entendait redresser la barre après la déroute à Rennes dimanche dernier. Depuis le cinglant 3-0 reçu, les joueurs de l’OL ne se sont pas reposés. Aucun jour de repos n’a été accordé et il faudra attendre dimanche, au lendemain du match contre Monaco, pour souffler un peu. Les Lyonnais espèrent pouvoir le faire avec une tête bien plus légère sportivement, tandis que le mercato va continuer à agrémenter l’actualité entre Rhône et Saône d’ici au 30 août. En attendant ce dénouement estival, il y a un match à jouer et déjà ô combien important contre Monaco. Une contre-performance contre le club de la Principauté et ce serait une mini-crise qui commencerait à s’installer. Pierre Sage ne l’imagine pas pour ce retour au Parc OL, qui devrait être comble avec plus de 50 000 spectateurs.

L'effectif reste conséquent malgré les différentes décisions

Pour ce deuxième rendez-vous de la saison, l’entraîneur lyonnais peut compter sur deux retours d’importance. Suspendus contre Rennes, Nicolas Tagliafico et Alexandre Lacazette seront de retour samedi (17h). Ils ont en tout cas participé à l’entraînement collectif, à deux jours de la venue de Monaco, et postulent donc pour une place dans le groupe. Malgré l’incertitude liée au mercato et certains choix comme celui de placer Rayan Cherki dans le loft, Pierre Sage continue d’avoir un effectif conséquent. Ils étaient vingt-un joueurs de champ et quatre gardiens (Perri, Lopes, Pereira, Diarra) à s’entraîner sous la chaleur de Décines.