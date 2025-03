OL - Brest : Mikautadze et Lacazette alignés, Matic remplaçant

Alexandre Lacazette célébrant un but avec l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pour ce rendez-vous de la 24e journée de Ligue 1, l’OL reçoit Brest à Décines ce dimanche après-midi (15h). Pour ce match capital, Paulo Fonseca a choisi d’aligner une équipe portée vers l’avant avec deux attaquants et deux meneurs.

L’OL passe du tout au tout en l’espace d’une semaine. Dimanche dernier, la formation lyonnaise avait évolué sans le moindre attaquant de pointe pendant plus d’une heure contre le PSG. Rayan Cherki avait occupé une position de faux neuf qui avait montré ses limites face à l’incapacité lyonnaise à ressortir proprement le ballon. Sept jours plus tard, Paulo Fonseca a fait le choix inverse, en sacrifiant ses ailiers qu’étaient Malick Fofana et Ernest Nuamah pour des joueurs à leur aise dans les petits espaces. Contre Brest, ce dimanche, l’OL évoluera avec Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette dans un système hybride avec certainement des permutations notamment avec Thiago Almada et Rayan Cherki.

Tolisso avec Tessmann dans le double pivot

En effet, après s’être longtemps interdit l’envie d’aligner les deux joueurs offensifs dès le coup d’envoi, Fonseca a sauté le pas pour cette rencontre décisive de la 24e journée de Ligue 1. Les deux meneurs auront la charge de l’organisation offensive de l’OL pour alimenter les deux buteurs devant eux. Une formation portée vers l’offensive et qui risque donc de donner du travail à Corentin Tolisso et Tanner Tessmann, le duo de l’entrejeu lyonnais. Derrière, la suspension de Nicolas Tagliafico et la blessure d’Abner oblige Paulo Fonseca d’aligner Ainsley Maitland-Niles à gauche tandis que Saël Kumbedi enchaîne à droite.

La composition de l’OL contre Brest : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Maitland-Niles - Tessmann, Tolisso - Cherki, Almada, Mikautadze - Lacazette