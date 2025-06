Supporter déclaré de l’OL, Bruno Bernard n’a pas manqué de réagir à la rétrogradation en Ligue 2. Le président de la Métropole, qui avait alerté sur la gestion de John Textor, espère que les dirigeants lyonnais apporteront les réponses nécessaires à la DNCG pour éviter cette descente.

C’est un coup de massue qui est venu frapper de plein fouet John Textor, les dirigeants de l’OL, mais aussi ses supporters. Depuis mardi soir, c’est l’incompréhension ou la stupéfaction qui règne entre Rhône et Saône après la rétrogradation administrative du club lyonnais en Ligue 2. La décision de la DNCG a fait l’onde d’un choc dans la capitale des Gaules et il est encore difficile ce mercredi de croire à ce qui a pu arriver ces dernières heures. Président de la Métropole, mais avant tout supporter de l’OL, Bruno Bernard a subi la décision, comme l’ensemble des fans rhodaniens. "La décision de la DNCG de rétrograder l’Olympique Lyonnais en Ligue 2 est un choc brutal. Une rétrogradation serait terrible pour le territoire et pour le football français", a-t-il écrit sur son compte X.

"La fuite en avant depuis 3 ans a conduit le club dans l’impasse"

Présent sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" il y a quelques mois, Bruno Bernard n’avait pas manqué de critiquer John Textor, avec une politique bancale du fait de la multipropriété. Il a vu ses craintes se confirmer mardi soir, toutefois, il espère que l’appel dans lequel va s’engager l’OL va porter ses fruits. Il faudra pour cela apporter de nouvelles garanties et l’élu écologique attend que cela soit fait dans les semaines à venir. "La situation du club s’est progressivement fragilisée au cours des dernières années avec de nombreux mauvais choix. La fuite en avant depuis 3 ans a conduit le club dans l’impasse. J’appelle les actionnaires à la responsabilité, et à apporter les fonds nécessaires pour sauver le club."