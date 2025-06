La déception des joueurs de l’OL à Manchester (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Au lendemain de l’annonce choc de la DNCG, l’OL accuse encore le coup de la relégation. Cette nouvelle n’a clairement pas fait du bien au marché boursier. L’action d’Eagle Football Group (ex-OL Groupe) a ouvert à 1,64€ alors qu’elle était à 1,82€ avant la décision du gendarme financier.

Ce n’est bien évidemment que secondaire et cela n’aidera pas John Textor à convaincre la DNCG dans les futures semaines. Mais, comme à chaque décision contraire et petit tsunami qui peut se présenter, l’action d’Eagle Football Group (ex-OL Groupe) a forcément connu une baisse ces dernières heures. Cotée à 1,82€ mardi soir avant l’annonce de la rétrogradation en Ligue 2, l’action a ouvert ce mercredi matin à 1,64€, soit une baisse de 10% en l’espace de quelques heures.

Au plus bas en mai dernier

Rien de bien surprenant puisque le marché boursier reste à la merci des différentes annonces et rumeurs concernant les sociétés cotées. Eagle Football Group en avait déjà fait l’amère expérience en mai dernier. Face aux rumeurs d’une faillite suite à certaines décisions prises en Angleterre, le cours de l’action du groupe avait chuté pour atteindre sa cotation la plus basse de son histoire depuis l’introduction en 2007 : 1,5€. Avec l’annonce de la DNCG, ce n’est pas encore le cas, mais l’action a connu une belle chute et se rapproche dangereusement de ce seuil.