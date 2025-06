"En deux ans, Textor a tout saccagé à l'OL"… Govou plus qu’amer

Septuple champion de France avec l’OL, Sidney Govou reste proche du club lyonnais. Suite à la rétrogradation en Ligue 2, l’ancien international français n’a pas mâché ses mots contre John Textor.

Depuis mardi soir, il n’y a qu’un nom qui revient : John Textor. L’Américain est clairement dans le viseur suite à la confirmation de la rétrogradation de l’OL en Ligue 2. La DNCG a prononcé sa sentence mardi et c’est un flot de critiques qui s’abat désormais sur le propriétaire. Rien d’illogique puisqu’il faut bien un coupable et que le jeu joué par le patron d’Eagle Football en a exaspéré plus d’un. Sidney Govou fait partie de cette franche et n’a pas mâché ses mots au moment de réagir au choc de la relégation. "Encore une fois, John Textor nous a enfumés. Cela ne passe pas. C'est un beau parleur, toujours de belles paroles, mais, à l'arrivée, les actes ne suivent pas", a déclaré l’ancien ailier lyonnais dans les colonnes du Parisien.

"L'OL n'est plus un club attrayant"

Toujours proche du club, lui qui fait partie du conseil de l’OL Fondation, Sidney Govou ne porte clairement pas John Textor dans son cœur. La relation de confiance avec les supporters, s’il en existait encore une, semble avoir pris fin mardi soir, un peu avant 21h et le communiqué cinglant de la DNCG. "En deux ans, Textor a tout saccagé. Et qu'on ne m'explique pas que c'était pareil sous Aulas [...] Si l'OL coule demain, il retournera à Botafogo et il fera les mêmes conneries avec Botafogo."

La situation était certes différente sous Jean-Michel Aulas, mais tout n’était pas tout rose non plus. À l’heure où le club pleure encore Bernard Lacombe et qu’un successeur pour reprendre le flambeau des valeurs lyonnaises se fait attendre, les anciens ont un rôle à jouer. Un rôle qui aurait déjà dû être endossé il y a bien longtemps si l'on avait voulu des garde-fous pour se prémunir de ce scénario.