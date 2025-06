Depuis avril dernier, Grégory Coupet était de retour aux Girondins de Bordeaux en tant qu'entraîneur des gardiens. Mais il n'ira pas au-delà de cette pige. Néanmoins, il ne ferme pas la porte à un nouveau projet.

Deux petits mois et puis s'en va. S'il était annoncé dans l’organigramme de Bordeaux (National 2) pour la saison 2025-2026, Grégory Coupet ne rempilera pas chez les Girondins. Pourtant, début avril 2024, il avait remis les gants pour remplir le rôle d'entraîneur des gardiens. Mais cette parenthèse n'ira pas au-delà de l'exercice passé.

Presque trois ans après son dernier contrat de coach, déjà au club scapulaire, l'ex-portier de l'Olympique lyonnais, membre d'OL Légendes, a replongé avec plaisir. Ces quelques semaines aux côtés des footballeurs bordelais ont effectivement relancé l'intérêt de l'ancien international français pour le coaching.

"Ça m’a redonné un petit peu envie"

Reste à savoir si un projet viendra bientôt frapper à sa porte. "Si on me revoit bientôt dans un staff ? Je ne sais pas du tout, je ne sais pas encore trop, a-t-il confié à RMC Sports. On verra. Oui, j’ai envie, et j’avoue que le fait d’avoir donné un petit coup de main aux Girondins de Bordeaux, ç'a bousculé un peu les choses. Ça m’a redonné un petit peu envie. J’ai pris conscience que j’en étais encore peut-être capable."