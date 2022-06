OL - Euro U19 : une finale avant l'heure pour la France de Florent Da Silva

Florent Da Silva avec l’équipe de France U19 (Photo by Seb Daly – UEFA)

Déjà qualifiés pour les demi-finales de l’Euro U19, les Bleus disputent la première place de leur groupe ce vendredi contre l’Italie.

Première de son groupe avec six points, la France de Florent Da Silva est parfaitement lancée dans cet Euro en Slovaquie. Après avoir déroulé contre le pays hôte pour son entrée en lice dans la compétition (0-5), l'équipe de France U19 a battu mardi soir la Roumanie lors de son deuxième match de poule. Un court succès contre la sélection roumaine (2-1), mais maîtrisé par les coéquipiers du jeune milieu de terrain de l’OL, titulaire contre les Roumains et impliqué sur le deuxième but de son équipe.

Un match aux airs de finale

Ce vendredi, les joueurs de Landry Chauvin, déjà certains d’être qualifiés pour les demi-finales, retrouvent l’Italie pour disputer leur ultime match de poule. Un match aux airs de finale dans ce groupe A puisque les Italiens, qui comptent aussi deux victoires, sont à égalité de points avec la France. Coup d’envoi d’une confrontation franco-italienne toujours particulière à 17h30.