OL : 4 Fenottes avec leur sélection ce vendredi

Daniëlle van de Donk avec les Pays-Bas (Photo by Dean Mouhtaropoulos / POOL / AFP) /

Jour de matches amicaux pour les Fenottes. 4 joueuses de l'OL disputeront avec leur sélection respective des rencontres pour préparer l'Euro.

Après Janice Cayman et la Belgique jeudi, 4 Fenottes seront sur les terrains ce vendredi dans l'optique de la préparation pour l'Euro. Cela débutera à 17 heures avec l'Allemagne. Si Dzsenifer Marozsán est forfait pour la compétition européenne, la nouvelle recrue lyonnaise, Sara Däbritz, sera elle de la partie contre la Suisse.

Un choc Angleterre - Pays-Bas

Ensuite, rendez-vous à 19 heures avec le Danemark de Signe Bruun. L'attaquante sera opposée au Brésil avec son équipe nationale, quelques jours après avoir battu l'Autriche 2 à 1. Enfin, le choc de cette journée sera probablement à retrouver à partir de 21 heures avec une affiche entre l'Angleterre et les Pays-Bas. Du côté néerlandais, on devrait observer les prestations de Daniëlle van de Donk et Damaris Egurrola.