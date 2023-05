OL - Monaco : horaire, diffusion, avant-match

Ce vendredi à 21 heures, l'Olympique lyonnais affronte l'AS Monaco dans son Parc OL en ouverture de la 36e journée de Ligue 1.

L'avant-match

Après le revers de la semaine dernière à Gabriel-Montpied contre Clermont (2-1), les espoirs de qualification européenne semblent de plus en plus s'éloigner pour Alexandre Lacazette et l'OL. Ce vendredi à domicile, ils reçoivent l'AS Monaco qui, en revanche, espère assurer un peu plus sa participation à la Ligue Europa la saison prochaine.

Des deux côtés du terrain, il va falloir faire sans certains joueurs clés de l'équipe. À l'OL, Dejan Lovren souffre d'une lésion musculaire et a donc déclaré forfait pour la rencontre. Pour l'ASM, Myron Boadu et Malang Sarr sont également indisponibles pour le rendez-vous. Toutefois, Lyon va pouvoir compter sur le retour de Bradley Barcola et Wissam Ben Yedder va réintégrer les rangs monégasques après avoir purgé sa suspension la semaine dernière.

À quelle heure se joue OL - Monaco ?

La partie entre l'Olympique lyonnais et l'AS Monaco débutera à 21 heures. Concernant la récupération, les deux formations ont joué dimanche dernier, seulement, les Lyonnais ont joué quelques heures avant. Au coup de sifflet, ce sera Benoît Millot qui arbitrera cette rencontre.

Sur quelle chaîne voir OL - Monaco ?

Pour celles et ceux qui ne se rendront pas au Grand Stade, le match sera diffusé sur la plateforme payante Prime Video.