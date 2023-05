OL - Monaco : des Monégasques sans Boadu ni Sarr

Les attaquants de Monaco, Breel Embolo et Myron Boadu (Photo by Valery HACHE / AFP)

Pour l'ouverture de la 36e journée, Philippe Clement va faire sans Myron Boadu ni Malang Sarr tous deux blessés. Néanmoins, Ben yedder et Maripan reviennent de suspension.

Le groupe de l'AS Monaco vient de tomber pour l'opposition face à l'Olympique lyonnais ce vendredi (21h) au Parc OL. Et pour cette affiche, Philippe Clement va devoir faire sans Myron Boadu. L'attaquant néerlandais est sorti blessé la semaine dernière face au LOSC (touché à la cuisse). Absent de l'entraînement ce mercredi, Malang Sarr est, lui aussi, laissé au repos pour la 36e journée de Ligue 1. En ce qui concerne Breel Embolo, il est bien dans le groupe, mais il ne devrait jouer qu'une mi-temps seulement.

Ben Yedder et Maripán de retour

Suspendus contre Lille, Wissam Ben Yedder et Guillermo Maripán réintègre le groupe monégasque pour ce choc face à l'OL. À l'aller, le défenseur chilien avait été buteur contre les Gones à Louis II. Quant à l'international français, il n'a plus marqué sur ses cinq derniers matches avec Monaco. Son dernier but remonte au 19 mars, c'était contre Ajaccio.

Le groupe de l'AS Monaco :

Gardiens : Didillon, Nübel, Zadi

Défenseurs : Aguilar, C.Henrique, Disasi, Jakobs, Matsima, Maripán, Vanderson

Milieux : Akliouche, Ben Seghir, Camara, Diatta, Diop, Fofana, Golovin, Matazo, Minamino

Attaquants : Ben Yedder, Embolo, Volland