OL - Monaco : un match à fort enjeu pour les Monégasques

Maxence Caqueret (OL) et Benoit Badiashile (Monaco)(Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Vendredi (21h), l'OL reçoit Monaco dans un match d'une très grande importance pour assurer leur billet pour la Ligue Europa.

Si l'Olympique lyonnais a peu de chances de jouer une coupe d'Europe la saison prochaine, les joueurs de l'AS Monaco devraient probablement participer à la Ligue Europa. En effet, distancés par le PSG, Lens et l'OM, les Monégasques n'ont quasiment plus aucune chance de participer à la Ligue des champions durant l'exercice 2023-2024. Cependant, ils pointent actuellement à la 4e place du championnat, à cinq points du 5e (Lille).

Un ticket à aller chercher

Alors, dans leur course à l'Europe, cette rencontre à Lyon est déterminante s'ils souhaitent s'offrir "deux balles de match" contre Rennes et Toulouse. S'ils battent le club rhodanien ce vendredi au Grand Stade, seulement un point leur sera ensuite nécessaire pour assurer la 4e place. Le rendez-vous entre les hommes de Philippe Clément et ceux de Laurent Blanc débutera à 21 heures ce vendredi.